В Чечерском районе мужчина по пьяни поссорился с «бывшей» и отрубил ей руку

В отношении 44-летнего жителя Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

Как сообщили сегодня в Следственном комитете, инцидент произошел 1 февраля.

Мужчина находился у себя дома и был нетрезв. В какой-то момент он поссорился с 43-летней бывшей супругой и не нашел ничего лучшего, как схватиться за топор.

В результате бывший супруг нанес женщине удар по руке, который, согласно официальному сообщению, «привел к травматической ампутации» кисти. Интересно, что первую медицинскую помощь он оказал пострадавшей самостоятельно, а к медикам женщина обратилась лишь спустя два дня — 3 февраля.

На данный момент мужчина задержан и водворен в СИЗО. Известно, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности, в том числе и за угрозу убийством бывшей супруге.