Военный пенсионер из Чечерска освоил изготовление новогодних восковых фигурок

Автор поделок — майор в запасе Виталий Гончаров, ранее работал в районном военкомате. Что побудило взяться за необычное ремесло?

— Идея сама пришла, — рассказал мастер. — Последние шесть лет занимаюсь пчеловодством. Со временем накопились излишки воска. Куда девать? Поискал ответ в интернете и решил заняться отливкой фигурок. Формы для них также заказываю через интернет-магазин.

Отличительная особенность изделий в том, что они обладают волшебным ароматом меда. «Конечно, это же не технический воск, взятый неизвестно откуда, — поясняет чечерянин. — А натуральный, пчелиный, вытопленный из меда с собственной пасеки. Кому ни покажу фигурки, все интуитивно нюхают, всем нравится».





Восковыми поделками занимается лишь несколько месяцев. Сперва фигурки раздаривал. Ведь такие мелочи создают уют и теплую атмосферу в доме. Чтобы иметь право продавать свою продукцию, зарегистрировался ремесленником. Благо, это легко сделать в связи с недавним упрощением законодательства, направленным на развитие бизнеса. Сейчас сотрудничает с Чечерским историко-этнографическим музеем. Фигурки могут приобрести посетители ратуши. Новоиспеченный ремесленник не накручивает цены на поделки. Понимает, пока окупится стоимость форм для отливки, пройдет ни один год.





К праздникам изготовил фигурки на новогоднюю тематику — свечи-шишки, барельефы, статуэтки Деда Мороза, ангелочки, свинки — символ 2019 года. Пользуются спросом свечи в форме елочки.

Как признается восковых дел мастер, занимается поделками — не ради коммерции, а для души. Это хобби, чтобы не скучать на пенсии. «Чем хорош воск, невостребованные изделия можно расплавить и отлить в другие формы», — рассуждает Виталий Гончаров. Следующий на очереди праздник День влюбленных. Не исключено, что свинка превратиться в Купидона.



