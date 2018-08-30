В квартире в Чечерске обнаружен труп с признаками гниения

  • 30 августа 2018, 09:59
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В городской квартире обнаружен труп 47-летнего мужчины с признаками гниения.

Известно, что умерший злоупотреблял спиртным, с 22-х лет состоял на учете у врача нарколога. По предварительной версии, его смерть наступила в результате отравления этиловым спиртом, сообщает «Чачэрскі веснік».


Гомельская правда
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Места: Чечерск (147)

Метки: Происшествия (12768)

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