Сторож в Чечерском районе смог предотвратить преступление

Сторож ОСП «Чечерское» Сергей Самусев вызвал милицию, не оставшись в стороне от чужой беды.

База, где работает Сергей, находится на пути к Сожу и люди, которые идут купаться или рыбачить, часто проходят рядом. У сторожки остановилась молодая пара и попросила у сторожа закурить. Сергей не курит, поэтому помочь паре не смог. Буквально сразу после этого из темноты снова залаяла собака. Сторож вышел из сторожки и услышал звуки драки. Недолго думая, он вызвал милицию.

Сотрудники департамента охраны приехали на место через несколько минут. Драка возникла между парой — мужчина избивал свою сожительницу. Правоохранители предотвратили преступление, пока не случилось непоправимое. За исполнение гражданского долга сторожа наградили благодарственным письмом, сообщает УВД.