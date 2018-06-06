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В Чечерском районе мотоциклист-бесправник на «Иж Планета 5» не рассчитал скорость и попал в ДТП

  • 06 июня 2018, 09:50
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5 июня примерно в 11.00 37-летний водитель «Иж Планета 5» без права управления транспортом неправильно выбрал скорость и не справился с управлением, съехал на левую обочину и опрокинулся.

ДТП произошло на восьмом километре автодороги «Бабичи-Нисимковичи». Как сообщила инспектор отделения по агитации и пропаганде УВД облисполкома Дарья Смоляк, мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение Чечерской ЦРБ.


Анастасия Макеева, Гомельская правда
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Места: Чечерск (142)

Метки: Авто (5349), Область (5573), Происшествия (12000)

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