Под Чечерском мужчина, незаконно перевозивший лом, испугался инспекторов ГАИ, бросил машину и убежал в лес

В ночь на 20 мая 50-летний мужчина незаконно перевозил лом черного металла. Недалеко от поворота на деревню Нивки водитель увидель сотрудников ГАИ. Испугавшись разоблачения, он бросил грузовой автомобиль на дороге и убежал в лес.

Беспризорный большегруз не мог остаться незамеченным. Когда сотрудники ГАИ заглянули под брезент, стала понятна причина таинственного исчезновения водителя: внутри находился лом черного металла.

В УВД гомельского облисполкома рассказали, что автомобиль принадлежит 41-летнему гомельчанину, однако в момент обнаружения большегруза на дороге за рулем находился 50-летний житель Чечерска. Вскоре в милицию явился и главный герой истории. Он сообщил, что «был сильно напуган внезапным появлением Госавтоинспекции, поэтому и сбежал». Никаких бумаг, доказывающих законность транспортировки груза, у мужчины не оказалось. К слову, общий вес лома составил более 11 тонн на сумму 1180 рублей.