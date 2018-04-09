По делу задержанного начальника Уголовного розыска Чечерска задерживали местную чиновницу и юриста больницы — подробности скандального случая

«Сильные новости» уже сообщали о задержании в Чечерске начальника местного уголовного розыска Дмитрия Евстратенко. После нашего материала официальные лица дали в СМИ комментарий, подтвердив сам факт, но умолчав о подробностях.

Нам, тем не менее, удалось выяснить детали скандального дела.

Дмитрий Евстратенко оказался под стражей после того, как показания против него дали две женщины, задержанные ранее. Их арестовали в момент, когда, вместе с пожилым и невменяемым, согласно заключению врачей, мужчиной, в одном из расчетно-кассовых центров города они пытались снять крупную сумму денег. По нашим данным, речь идет о 15 тыс. белорусских рублей.

Все дело было в том, что больной мужчина не мог снять деньги самостоятельно, это было возможно лишь в присутствии опекуна. Задержанные женщины как раз и пытались предъявить кассиру документы, подтверждающие опекунство. Проблема оказалась лишь в том, что они были фальшивыми.

В ходе допросов подозреваемые, обладательницы неоднозначных биографий, показали, что в этом деле они, по сути, являлись лишь исполнителями. Идейным же вдохновителем был именно Дмитрий Евстратенко — начальник местного УгРо. После чего появились основания обвинить в мошенничестве милиционера, и пришли уже за ним...

В конце прошлой недели вскрылись новые подробности скандального дела.

Как оказалось, преступная группа могла быть более многочисленной. По подозрению в причастности силовики арестовали еще двух женщин, и обе оказались нечужими для Дмитрия Евстратенко.

Одна из них — его сестра, на момент задержания работавшая в местном райисполкоме.

Еще одна — сожительница, юрист местной больницы.

Обеих изначально задержали на трое суток, но впоследствии из-под стражи освободили. Как именно определит их роль в преступной схеме следствие — вопрос открытый.

«Сильные новости» будут следить за развитием ситуации.