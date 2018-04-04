«Крышевал» мошенников? Задержан и помещен в СИЗО начальник уголовного розыска Чечерска

Как стало известно «Сильным Новостям», начальника уголовного розыска Чечерска задержали и поместили в следственный изолятор.

В конце марта в Чечерске в расчетно-кассовом центре были задержаны две женщины, которые пытались мошенническим путем завладеть деньгами пожилого мужчины. Речь идет о 15 000 рублей. В ходе допроса выяснилось, что на преступную тропу они встали не впервые: ранее они уже занимались подобными делами и, по словам подозреваемых, прикрывал их никто иной, как начальник уголовного розыска.

Еще не прошло и полугода с момента, как Дмитрий Евстратенко занял пост начальника уголовного розыска.