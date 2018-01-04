Stroika 04/01-06/01:

Фотофакт: в Чечерском районе выросли лисички

  • 04 января 2018, 18:00
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Из-за аномально теплой погоды нынешней зимой в белорусских лесах выросли лисички.

Как уверяют пользователи соцсетей, в лесу у деревни Бабичи Чечерского района вполне реально насобирать грибы, хотя и немного, но на суп, соус или жюльен хватит.


Появление грибов в это время года связано не только с аномально высокой для января температурой, но также и с достаточной влажностью, которая нужна грибнице, чтобы проснуться.


Как сообщила начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информацией филиала «Гомельоблгидромет» Татьяна Захарова, климатическая зима в Гомельской области не наступила. Еще нет устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям.




Кристина Ворона, фото Андрея Клименкова, Гомельская правда
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Места: Чечерск (138)

Метки: Погода (1723), Область (4958)

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