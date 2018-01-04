Фотофакт: в Чечерском районе выросли лисички

Из-за аномально теплой погоды нынешней зимой в белорусских лесах выросли лисички.

Как уверяют пользователи соцсетей, в лесу у деревни Бабичи Чечерского района вполне реально насобирать грибы, хотя и немного, но на суп, соус или жюльен хватит.





Появление грибов в это время года связано не только с аномально высокой для января температурой, но также и с достаточной влажностью, которая нужна грибнице, чтобы проснуться.





Как сообщила начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информацией филиала «Гомельоблгидромет» Татьяна Захарова, климатическая зима в Гомельской области не наступила. Еще нет устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям.







