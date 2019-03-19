Пропавшая девушка из Буда-Кошелевского района нашлась в Гомеле

  • 19 марта 2019, 14:13
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Напомним, Мария Киселева, 2004 года рождения, жительница г.п. Уваровичи, 17 марта 2019 года ушла из дома и ее место нахождения до настоящего времени было неизвестно.

19 марта оперативники уголовного розыска Буда-Кошелевского РОВД обнаружили Марию на железнодорожном вокзале в Гомеле. Милиционеры сопровождают несовершеннолетнюю в Уваровичи для передачи родственникам. Состояние здоровья 15-летней девушки опасений не вызывает, отметили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

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Алена Епишева, Гомельская правда
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Места: Буда-Кошелево (305), Гомель (25060)

Метки: Общество (33809), Область (6622)

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