В Буда-Кошелевском районе пропала 14-летняя девочка

  • 18 марта 2019, 12:26
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Вчера примерно в 16.00 14-летняя Мария ушла из дома, однако с наступлением темноты домой она так и не вернулась.

Девочка проживает в Уваровичах Буда-Кошелевского района. На вид ей 15 лет, волосы окрашены в рыжий цвет, в на ладони правой руки есть татуировка в виде розы.

Уходя из дома, она была одета в черные лосины, черную спортивную мастерку, черные кроссовки и зеленую матерчатую куртку.

Если вам, что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить информацию по телефонам 80233621207, 80292306373 либо по номеру 102.

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Места: Буда-Кошелево (304)

Метки: Происшествия (14144), Область (6618)

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