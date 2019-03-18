В Буда-Кошелевском районе пропала 14-летняя девочка

Вчера примерно в 16.00 14-летняя Мария ушла из дома, однако с наступлением темноты домой она так и не вернулась.

Девочка проживает в Уваровичах Буда-Кошелевского района. На вид ей 15 лет, волосы окрашены в рыжий цвет, в на ладони правой руки есть татуировка в виде розы.

Уходя из дома, она была одета в черные лосины, черную спортивную мастерку, черные кроссовки и зеленую матерчатую куртку.

Если вам, что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить информацию по телефонам 80233621207, 80292306373 либо по номеру 102.