Пожарный извещатель спас семью с детьми в Буда-Кошелевском районе

В агрогородке Кривск Буда-Кошелевского района пожарный извещатель спас семью с детьми, сообщили сегодня в Гомельском областном управлении МЧС.

Во второй половине дня 5 марта буда-кошелевские спасатели получили сообщение о пожаре в одном из домов в агрогородке Кривск. Когда они приехали на место происшествия, внутри кирпичного дома наблюдалось сильное задымление.





Хозяин жилища в тот момент находился на работе. Дома были его супруга, а также племянница, которая находится в декретном отпуске, и двое ее детей, 2011 и 2016 г.р. Хозяйка услышала звук сработавшего пожарного извещателя (два года назад семья самостоятельно оборудовала свой дом тремя АПИ) и вместе со всеми вышла на улицу. Никто не пострадал.

Работники МЧС ликвидировали пожар. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.