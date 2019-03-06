Пожарный извещатель спас семью с детьми в Буда-Кошелевском районе

  • 06 марта 2019, 18:49
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В агрогородке Кривск Буда-Кошелевского района пожарный извещатель спас семью с детьми, сообщили сегодня в Гомельском областном управлении МЧС.

Во второй половине дня 5 марта буда-кошелевские спасатели получили сообщение о пожаре в одном из домов в агрогородке Кривск. Когда они приехали на место происшествия, внутри кирпичного дома наблюдалось сильное задымление. 


Хозяин жилища в тот момент находился на работе. Дома были его супруга, а также племянница, которая находится в декретном отпуске, и двое ее детей, 2011 и 2016 г.р. Хозяйка услышала звук сработавшего пожарного извещателя (два года назад семья самостоятельно оборудовала свой дом тремя АПИ) и вместе со всеми вышла на улицу. Никто не пострадал.

Работники МЧС ликвидировали пожар. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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Места: Буда-Кошелево (302)

Метки: Происшествия (14057), Область (6575)

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