В Буда-Кошелевском районе мотоциклист-бесправник врезался в знак и упал на дорогу, он в реанимации

В понедельник в Буда-Кошелевском районе 37-летний мотоциклист-бесправник попал в аварию — он врезался в дорожный знак и упал на дорогу.

Как сообщили в УВД, ДТП случилось на автодороге М-5 «Минск-Гомель», при осуществлении поворота на автодорогу «Подъезд к д.Еленец». Мужчина не справился с управлением, врезался в знак и упал на проезжую часть.





Также выяснилось, он прав у него нет, мотоцикл не зарегистрирован, а во время поездки мотошлем отсутствовал.

Происшествие повлекло за собой серьезные последствия: мотоциклиста госпитализировали в реанимацию районной больницы.