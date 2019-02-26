В Буда-Кошелевском районе мотоциклист-бесправник врезался в знак и упал на дорогу, он в реанимации

  • 26 февраля 2019, 18:05
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В понедельник в Буда-Кошелевском районе 37-летний мотоциклист-бесправник попал в аварию — он врезался в дорожный знак и упал на дорогу.

Как сообщили в УВД, ДТП случилось на автодороге М-5 «Минск-Гомель», при осуществлении поворота на автодорогу «Подъезд к д.Еленец». Мужчина не справился с управлением, врезался в знак и упал на проезжую часть.


Также выяснилось, он прав у него нет, мотоцикл не зарегистрирован, а во время поездки мотошлем отсутствовал.

Происшествие повлекло за собой серьезные последствия: мотоциклиста госпитализировали в реанимацию районной больницы.

gomel.today
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Места: Буда-Кошелево (301)

Метки: Авто (6393), Область (6531), Происшествия (14018)

Комментарии правила
  • Александр Шурухин 26-02-2019 20:14
    Свой столб он еще не нашел. Таких не жалко.
    И вообще, не сезон еще.




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