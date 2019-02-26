В Буда-Кошелевском районе мотоциклист-бесправник врезался в знак и упал на дорогу, он в реанимации
- 26 февраля 2019, 18:05
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Места: Буда-Кошелево (301)
Метки: Авто (6393), Область (6531), Происшествия (14018)
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