Гомельский областной суд отменил решение о высылке украинца, проживающего в Буда-Кошелево

Сергей Проценко живет в Беларуси десять лет. Он женат на жительнице Буда-Кошелево, семья воспитывает троих детей. Однако сначала милицией, а потом и судом Буда-Кошелевского района ему было предписано покинуть страну «в интересах общественной безопасности».

Изначально это решение было принято в октябре 2018 года Буда-Кошелевским РАУС после того, как Проценко задержали на улице в нетрезвом виде. Как сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на Радио «Свобода», после этого украинец обращался с обжалованием в УВД Гомельского облисполкома, однако там решение было оставлено без изменений. Не помогло и обращение в суд Буда-Кошелевского района.

Однако уже теперь постановление было отменено Гомельским областным судом. Украинец останется в Беларуси. Дело в коллегии Гомельского областного суда рассматривала судья Валентина Лукашенко.

Обращает на себя внимание тот факт, что это гуманное, в общем-то, решение, было принято после того, как благодаря СМИ широкий общественный резонанс получили три случая самоубийств иностранных граждан в Гомельской области — всем им было предписано покинуть нашу страну.