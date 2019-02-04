В Буда-Кошелевском районе на пожаре погибла 54-летняя женщина — фото, видео

  • 04 февраля 2019, 12:41
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В субботу вечером в Буда-Кошелевском районе на пожаре в собственном доме погибла 54-летняя женщина: ее нашли на полу в негорящей комнате.

Происшествие случилось в девять часов вечера в деревне Дебричи. Когда спасатели прибыли на место, весь дом был в дыму. Хозяйка к тому моменту уже была мертва.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, одна из версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Проводится проверка.










gomel.today
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Места: Буда-Кошелево (299)

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