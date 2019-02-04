В Буда-Кошелевском районе на пожаре погибла 54-летняя женщина — фото, видео

В субботу вечером в Буда-Кошелевском районе на пожаре в собственном доме погибла 54-летняя женщина: ее нашли на полу в негорящей комнате.

Происшествие случилось в девять часов вечера в деревне Дебричи. Когда спасатели прибыли на место, весь дом был в дыму. Хозяйка к тому моменту уже была мертва.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, одна из версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Проводится проверка.























