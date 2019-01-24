В Буда-Кошелевском районе россиянин покончил с собой из-за угрозы депортации из Беларуси. У него осталось шестеро детей

В Буда-Кошелевском районе совершил самоубийство гражданин России. Виталий жил в Беларуси 14 лет, имел здесь жену и шестеро детей. За административные правонарушения ему грозила депортация, пишет «Радыё Свабода».

«Его угрожали выслать на десять лет. Вот он и набрал себе в голову», — сказала Свободе жена Виталия. На прошлой неделе она похоронила мужа.

Сиротами остались шестеро детей. Женщина говорит, что в семье были финансовые проблемы. Виталий работал на мясокомбинате в Буда-Кошелево.

«Его уволили, потому что был как-то выпивший на работе. Начались проблемы со стороны милиции — ведь это правонарушение. Раньше его ловили без фликера — тоже правонарушение. Вид на жительство у него забрала милиция. Сказали в течение пяти дней делать временное разрешение на проживание, или депортируют на десять лет. Те бумаги более ста рублей стоили. Денег не было где взять», — сказала женщина.

Виталий успел устроиться на новую работу — дворником в гимназию в Буда-Кошелево.

«Но все равно ему это не помогло. Милиция говорила, что депортируют. Вот так набрал себе в голову, и все», — добавила Ольга.

Она говорит, что теперь, кроме детей, у нее никого не осталось. «Ради детей приходится держаться», — подытожила женщина.

В Липиницком сельском совете сказали, что знают о трагедии. Милиция раньше требовала с сельсовета характеристику на Виталия.

«Для чего — не объясняли. Мы характеризовали его положительно, был в законном браке, растили с женой детей. Конечно, работа была у него с маленькой зарплатой. Но эта ли была причина, или что другое — не знаем», — сказали в сельсовете.

Виталий работал на мясокомбинате в Буда-Кошелево вместе с украинцем Сергеем Проценко, которого высылают из Беларуси на три года за административное правонарушение. Сергей сейчас обжалует решение в Гомельском областном суде.