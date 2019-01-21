«Боюсь возвращаться в часть». В Слуцке солдата из Гомельской области оставляют служить после вероятного припадка эпилепсии

Андрея Боброва призвали на срочную службу осенью прошлого года. Мать солдата рассказывает, что забирали прямо из больницы, пишет Радио Свобода.

Уроженец Буда-Кошелево Андрей Бобров пошел служить в армию 28 ноября 2018 года, попал в военную часть номер 18662 30-й отдельной железнодорожной бригады. Но прослужил чуть больше двух недель. 15 декабря служба молодого солдата неожиданно остановилась.

«Судороги, пена изо рта»

«Припадок эпилептический у меня случился во время службы, — рассказывает Андрей Бобров. — После меня положили в Военный госпиталь. Не лечил, это ведь не лечится. Теперь говорят, что если еще раз повторится, то комиссуют. Отправим домой. А теперь иди служи».

По словам Боброва, такое с ним случается не первый раз. Предыдущий был около года назад, тогда он к медикам не обращался.

«Я почти ничего не помню о самом припадке, только как он начинался, — рассказывает Андрей Бобров. — Что происходило позже, не знаю. Помню только, что поднимался по лестнице, потом закружилась голова, и все. Очнулся только, когда везли в больницу в „скорой“. Сослуживцы говорили, что судороги были у меня, пена изо рта шла».

После этого случая Андрей несколько дней провел в санчасти под наблюдением. 2 января его перевели в Военный госпиталь в Минске. Дают витамины, сделали энцефалограмму. Она обнаружила очаг патологической активности.

«Поставили диагноз — генерализованный приступ, — продолжает солдат. — Как я понял, это одна из классификаций эпилепсии. Не знаю, почему диагноз именно такой. Позвонил матери, она звонила на горячую линию Минобороны. Там ответили ей, что все врачи решают. Я сейчас боюсь в часть возвращаться с таким диагнозом. Чтобы все нормально было, я бы дослужил. А так не понимаю, что будет. Если бы тогда рядом на лестнице со мной никого не было, неизвестно что могло бы случиться. Врач объяснил, что припадок может повториться в любой момент. Через неделю, через месяц. Хотя сейчас может случиться».

На руки в Военном госпитале Андрею никаких документов, в том числе с его диагнозом, не дали. Все направляют в часть в Слуцк. Солдат своих бумаг не видит. Выписать Боброва обещают в ближайшие дни.

«Сына в армию забрали почти из больницы»

«Мне сказали, что могу жалобу написать в Минобороны, — говорит мать Андрея Оксана. — Я не знаю, что будет. Припадок может повториться, но врач решил вернуть его в часть. У сына голова всегда болела. И на присяге мы были, он жаловался. А через несколько дней после присяги мне сами позвонили из медчасти, женщина, и рассказала, что вот такое случилось с сыном, эпилепсия, и Андрея забрали в Слуцк с сильными судорогами. Там ему капельницу ставили, до 2 января был в Слуцке, потом в Минск повезли».

Оксана Боброва говорит, что сын вообще попал в армию по ошибке. Рассказывает, что врач-невролог даже выписала отсрочку, но это не помогло.

«Перед самым призывом в Андрея было сотрясение мозга, он лежал в больнице, — добавляет женщина. — Позвонили из военкомата, через день сына выписали из больницы, еще через день забрали в армию. Возили в Гомель, признали годным и забрали».

После случая с потерей сознания в военной части Оксана связывалось с ротным офицером сына. Тот посмотрел личное дело Андрея Боброва и сказал, что в ней ничего ни о эпилепсии, ни о других болезнях нет. Хотя, по словам женщины, ее сын неоднократно получал отсрочки от службы из-за болезни.

Ротный офицер Андрея Боброва комментировать ситуацию отказался. Днем 18 января солдата выписали из Военного госпиталя и вернули в часть.

Расписание болезней

В Беларуси законодательно закреплен список болезней, при которых призывник (или солдат срочной службы) может получить определенный уровень годности либо быть освобожденным от службы в мирное или даже военное время. Это совместное постановление Минобороны и Минздрава, которая имеет официальное название «Расписание болезней». Найти документ можно на сайте pravo.by.

Эпилепсия в «расписании болезней» вынесена в отдельный, 21 пункт. Призывников с этим заболеванием признают негодными к службе в мирное время (при единичных случаях эпилепсии) или непригодными к службе с исключением из списка военнообязанных (при частых случаях — три и более года).

«Наличие припадка должно быть подтверждено медицинскими документами, — говорится в постановлении. — Также могут быть приняты во внимание свидетельства очевидцев, если описанные ими припадок и послеприпадочное состояние дают основание считать припадок эпилептическим. В сомнительных случаях следует запрашивать дополнительные сведения по месту жительства, учебы, работы, прохождения военной службы (...)».