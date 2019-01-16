Парень из Буда-Кошелево отправился в Минск искать работу, но остановился под Бобруйском, чтобы... понюхать клей. Там его и задержали

Молодой человек сам из Гомельской области, ехал в Минск, рассказал «ВБ» заместитель начальника Бобруйского РОВД Рустам Хамдамов. По пути, в деревне Сычково Бобруйского района, бдительные граждане его задержали и «сдали» правоохранителям.

14 января в 19.47 в милицию позвонил 24-летний бобруйчанин и сообщил, что в деревне Сычково, где у него дача, он задержал незнакомого подозрительного молодого человека, который нюхал клей и вел себя неадекватно. Сотрудники РОВД выехали на место.

Подозрительного мужчину доставили в отдел для разбирательств. Выяснилось, что задержанный — 27-летний житель Буда-Кошелевского района Гомельской области. По его словам, он на попутных машинах доехал из Гомеля до Жлобина, затем до Бобруйска и Сычково. Далее он хотел также на попутке добраться до Минска, где планировал искать работу. При молодом человеке был обнаружен пакет, в котором сохранился запах клея. У мужчины взяли образцы биологических материалов на экспертизу, чтобы установить, находился ли он в состоянии токсического опьянения. Если это подтвердится, то в отношении его могут возбудить уголовное дело по статье 328-2 (Потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ).

Этот эпизод мог бы показаться не столь значительным и серьезным. Однако биография гостя из Гомельской области как бы намекает, что дальнейшие его действия могли бы стать плачевными для кого-то из окружающих, не останови его вовремя бдительный гражданин. Ранее молодой человек трижды привлекался к ответственности: по части 4 статьи 17. 3 КоАП (за появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств либо психотропных веществ либо их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ), по статье 205 уголовного Кодекса (за кражу) и статье 186 (за угрозу убийством).