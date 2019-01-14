В Буда-Кошелевском районе столкнулись «Гольф» и «Пассат». Один человек погиб, два в больнице — фото

  • 14 января 2019, 12:49
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Дорожная трагедия произошла днем 11 января.

48-летний водитель «Фольксваген Гольф» двигался в направлении Гомеля. В пути он выехал на встречную полосу, где столкнулся «Фольксвагеном Пассат», под управлением 31-летнего водителя. В результате аварии водитель «Гольфа» от полученных травм скончался на месте происшествия. 73-летний пассажир легковушки, а также водитель «Пассата» получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в Буда-Кошелевскую райбольницу

Как уточнили в областной ГАИ, 48-летний мужчина сель за руль «Фольксвагена Гольф», будучи лишенным права управления транспортным средством.





Алена Епишева, Гомельская правда
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