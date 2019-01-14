В Буда-Кошелевском районе столкнулись «Гольф» и «Пассат». Один человек погиб, два в больнице — фото
- 14 января 2019, 12:49
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Алена Епишева, Гомельская правда
Места: Буда-Кошелево (295)
Метки: Авто (6243), Происшествия (13719)
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