В Буда-Кошелевском районе столкнулись «Гольф» и «Пассат». Один человек погиб, два в больнице — фото

Дорожная трагедия произошла днем 11 января.

48-летний водитель «Фольксваген Гольф» двигался в направлении Гомеля. В пути он выехал на встречную полосу, где столкнулся «Фольксвагеном Пассат», под управлением 31-летнего водителя. В результате аварии водитель «Гольфа» от полученных травм скончался на месте происшествия. 73-летний пассажир легковушки, а также водитель «Пассата» получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в Буда-Кошелевскую райбольницу

Как уточнили в областной ГАИ, 48-летний мужчина сель за руль «Фольксвагена Гольф», будучи лишенным права управления транспортным средством.



