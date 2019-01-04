Кошмар под Буда-Кошелево: 40-летний мужчина закрыл свою семью в доме, облил бензином и поджег

  • 04 января 2019, 10:08
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Новогодний день 1 января едва не закончился настоящей трагедией для целой семьи.

Как стало известно «Сильным новостям», в этот день, в поселке Ветка, который находится недалеко от райцентра Буда-Кошелево Гомельской области, 40-летний пьяный мужчина пытался убить свою семью и знакомого, находившегося у них в гостях. Притом, сделать это способом, вызывающим содрогание.

Как установлено, находясь в глубоком алкогольном опьянении, он закрыл снаружи дверь своего частного дом, после чего облил стены и окна строения бензином и поджег.

Внутри в это время находилась его более молодая жена 1985 года рождения, малолетний сын 2007 года рождения и некий знакомый. Мотивы поступка следствию пока не ясны, однако присутствие постороннего мужчины делает вероятной причиной ревность.

К счастью, трагедии не случилось — загоревшийся дом находившиеся внутри люди потушили самостоятельно, до прибытия спасателей.

А вот поджигатель арестован, находится в СИЗО. Дело на него заведено по статье «Покушение на убийство».




gomel.today
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