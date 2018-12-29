В Буда-Кошелево за взятку главу местного ЖКХ задержали прямо на рабочем месте
- 29 декабря 2018, 12:33
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Места: Буда-Кошелево (293)
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