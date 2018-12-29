В Буда-Кошелево за взятку главу местного ЖКХ задержали прямо на рабочем месте

  • 29 декабря 2018, 12:33
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Операцию проводили сразу несколько силовых ведомств.

Как стало известно «Сильным новостям», на прошлой неделе, прямо на рабочем месте, был задержан и впоследствии помещен в СИЗО директор предприятия КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

На данный момент редакции известно, что руководитель подозревается в получении взяток от коммерческих структур за благоприятное решение вопросов по поставкам материалов для нужд местного ЖКХ по завышенным ценам.




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