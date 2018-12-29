В Буда-Кошелево за взятку главу местного ЖКХ задержали прямо на рабочем месте

Операцию проводили сразу несколько силовых ведомств.

Как стало известно «Сильным новостям», на прошлой неделе, прямо на рабочем месте, был задержан и впоследствии помещен в СИЗО директор предприятия КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

На данный момент редакции известно, что руководитель подозревается в получении взяток от коммерческих структур за благоприятное решение вопросов по поставкам материалов для нужд местного ЖКХ по завышенным ценам.