В Буда-Кошелевском районе гражданин Молдовы на микроавтобусе насмерть сбил пенсионерку. Возбуждено уголовное дело

  • 19 декабря 2018, 09:35
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В деревне Дербичи Буда-Кошелевского района микроавтобус сбил насмерть женщину. Авария произошла 18 декабря в 6.50, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Установлено, что гражданин Молдовы, управляя микроавтобусом «Фольксваген», сбил местную жительницу 1952 года рождения. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. В ГАИ отметили, что она не была обозначена световозвращающими элементами.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, проводится проверка.




БелТА
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