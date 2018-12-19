В Буда-Кошелевском районе гражданин Молдовы на микроавтобусе насмерть сбил пенсионерку. Возбуждено уголовное дело
- 19 декабря 2018, 09:35
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Места: Буда-Кошелево (292)
Метки: Авто (6152), Происшествия (13563), Криминал (11113)
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