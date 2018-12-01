Минивэн с шестилетней пассажиркой съехал в кювет в Буда-Кошелевском районе
- 01 декабря 2018, 09:54
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Места: Буда-Кошелево (290)
Метки: Авто (6084), Происшествия (13445), Область (6250)
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