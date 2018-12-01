Минивэн с шестилетней пассажиркой съехал в кювет в Буда-Кошелевском районе

  • 01 декабря 2018, 09:54
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Помощь в буксировке понадобилась водителю минивэна, съехавшего в кювет в Буда-Кошелевском районе, сообщили корреспонденту БелТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел вечером 29 ноября на автодороге Р38 вблизи деревни Медведково: Chrysler Voyager съехал в кювет. Как рассказали в региональном управлении, в тот момент в иномарке находилась шестилетняя дочь хозяина авто. Сотрудники Буда-Кошелевского районного подразделения МЧС выехали на место происшествия. При помощи буксировочного троса работники МЧС вытащили минивэн из кювета. Пострадавших нет.




БелТА
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