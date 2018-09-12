В Уваровичах Буда-Кошелевского района пьяная женщина зарезала своего сожителя ударом ножом в грудь

  • 12 сентября 2018, 09:35
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Как водится, все произошло в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в МВД, убийство произошло 10 сентября. В этот день, в 23.20, в доме был обнаружен труп мужчины 1977 года рождения с ножевым ранением грудной клетки.

Оказалось, что убили его буквально за час до этого — примерно в 22.25. Смертельный удар нанесла хозяйка дома, в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Убитый был ее сожителем.


gomel.today
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Места: Буда-Кошелево (285), Уваровичи (14)

Метки: Криминал (10554)

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