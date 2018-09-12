В Уваровичах Буда-Кошелевского района пьяная женщина зарезала своего сожителя ударом ножом в грудь

Как водится, все произошло в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в МВД, убийство произошло 10 сентября. В этот день, в 23.20, в доме был обнаружен труп мужчины 1977 года рождения с ножевым ранением грудной клетки.

Оказалось, что убили его буквально за час до этого — примерно в 22.25. Смертельный удар нанесла хозяйка дома, в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Убитый был ее сожителем.