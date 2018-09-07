4-летняя девочка, обнаруженная под балконами в Буда-Кошелево, упасть с третьего этажа не могла. В ИДН рассказали подробности странного инцидента

Напомним, 2-го сентября в райцентре под балконом многоэтажного дома нашли плачущую 4-летнюю девочку. По первой версии, она могла выпасть с балкона третьего этажа. Однако позднее в милиции засомневались, так ли было дело.

Вчера «Сильные новости» сообщали, что в Буда-Кошелево произошел странный инцидент с маленьким ребенком. Милиция, прибывшая по вызову соседей, нашедших девочку, обнаружила ее мать спящей после употребления спиртных напитков. Первоначально правоохранительные органы озвучили версию о том, что ребенок выпал с балкона третьего этажа, в эфире ТРК «Гомель» прозвучало также, что девочка получила травмы головы и внутренних органов, характерные для падения с высоты.

Однако, по имевшейся у «Сильных новостей» информации, в местной милиции рассматривалась и другая версия, состоявшая в том, что ребенок, оставленный без присмотра, мог сам выйти из квартиры и спрятаться под балконом. Позднее мы также получили косвенное подтверждение возможности такого сценария — стало известно, что никаких повреждений головы и внутренних органов у ребенка зафиксировано не было, на теле девочки нашли буквально несколько ссадин и царапин. Которые она могла получить до того, как покинула квартиру.

Интересный момент состоит в том, что некоторые гомельские сайты тут же бросились писать статьи, опровергающие наличие второй версии и утверждавшие, что ребенок действительно выпал с балкона и тут двух мнений быть не может. Альтернативный сценарий при этом был назван «небылицей».

Однако сегодня выяснилось, что небылицы как раз распространяли они, в то время как «Сильные новости» подавали всестороннюю и правдивую информацию. Газета Буда-Кошелевского райисполкома «Авангард» опубликовала описание инцидента со слов заместителя начальника инспекции по делам несовершеннолетних Буда-Кошелевского райисполкома Жанны Покидько.

«Первоначальная версия, согласно которой предполагалось, что ребенок выпал с балкона третьего этажа, не подтвердилась», — утверждает официальное издание райисполкома.

По словам Жанны Покидько, очевидцев того, что девочка именно выпала с балкона, среди соседей нет. Было установлено, что, после того, как мать девочки с подругой, употребив спиртное, легли спать, в квартире остались две 4-летние девочки. Одна их них, дочь хозяйки квартиры, рассказала, что «виновница торжества» сама попросила открыть ее дверь своей квартиры, которая изнутри закрывается на щеколду, и ушла на улицу, где впоследствии и была обнаружена соседями.

— Отмечу, что балконы в данном доме очень высокие, и 4-летний ребенок физически не смог бы через них перелезть. В настоящее время по данному инциденту сотрудниками ИДН проводится проверка, — отметила Жанна Николаевна. Отметим также тот факт, что газета Буда-Кошелевского райисполкома «Авангард» полностью подтвердила информацию, ранее озвученную «Сильными новостями» о том, что каких-либо повреждений головы или внутренних органов у девочки обнаружено не было.