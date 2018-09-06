Таинственное происшествие с ребенком в Буда-Кошелево: пока пьяная мать спала, соседи нашли ее 4-летнюю дочь с травмами под балконом. Как она там оказалась, выясняет следствие
- 06 сентября 2018, 12:57
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Места: Буда-Кошелево (283)
Метки: Происшествия (12823), Область (5909), Главное (6258)
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