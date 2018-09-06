Таинственное происшествие с ребенком в Буда-Кошелево: пока пьяная мать спала, соседи нашли ее 4-летнюю дочь с травмами под балконом. Как она там оказалась, выясняет следствие

В Буда-Кошелево под балконом пятиэтажки соседи нашли 4-летнюю девочку со слезами на глазах и с травмами. По одной версии, ребенок выпал с балкона третьего этажа, по второй — вышел на улицу самостоятельно уже с полученными телесными повреждениями.

В тот день 27-летняя мать вместе с дочерью пришла к подруге. Времени женщины даром не теряли — сразу принялись выпивать, а разобравшись с алкоголем, пошли спать. Девочка тем временем осталась за «старшую» и пошла хозяйничать на балконе. Результат печальный — ребенок выпал из окна третьего этажа, сообщает Телерадиокомпания Гомель.

Девочку госпитализировали с травмами головы и внутренних органов, однако после обследования в районной и областной больницах повреждения не подтвердились. Малышка отделалась царапинами и ссадинами. На следующий же день после происшествия она была выписана домой.



Однако редакции «Сильных Новостей» стала известна и другая версия. По имеющейся информации, царапины ребенок мог получить и ранее, и уже после выйти на улицу и спрятаться под балконами. По всей вероятности, пока мать спала, а маленький ребенок был предоставлен сам себе, с девочкой произошел инцидент, который пока остается за кадром.

Что же на самом деле произошло с ребенком в том день, предстоит выяснить следствию.