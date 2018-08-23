Захлопнулась дверь: в Буда-Кошелево спасатели помогли пенсионерке спуститься с козырька балкона — видео

  • 23 августа 2018, 13:27
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22 августа в 12.49 спасатели Буда-Кошелевского районного подразделения МЧС выехали оказать помощь женщине, которая проживала по улице Луговая, 2.

По прибытии выяснилось, что 72-летняя женщина сидит на козырьке балкона первого этажа. Оказалось, у нее захлопнулась балконная дверь, она не смогла зайти обратно в квартиру и попыталась спуститься на землю снаружи.

Спасатели установили трехколенную лестницу, по которой женщине помогли спуститься на землю, сообщили в областном управлении МЧС.

Состояние пенсионерки удовлетворительное, в госпитализации она не нуждалась.


Гомельская правда
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