Захлопнулась дверь: в Буда-Кошелево спасатели помогли пенсионерке спуститься с козырька балкона — видео

22 августа в 12.49 спасатели Буда-Кошелевского районного подразделения МЧС выехали оказать помощь женщине, которая проживала по улице Луговая, 2.

По прибытии выяснилось, что 72-летняя женщина сидит на козырьке балкона первого этажа. Оказалось, у нее захлопнулась балконная дверь, она не смогла зайти обратно в квартиру и попыталась спуститься на землю снаружи.

Спасатели установили трехколенную лестницу, по которой женщине помогли спуститься на землю, сообщили в областном управлении МЧС.

Состояние пенсионерки удовлетворительное, в госпитализации она не нуждалась.