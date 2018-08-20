В Буда-Кошелевском районе автомобиль наехал на мужчину, который лежал на дороге. Он в реанимации

  • 20 августа 2018, 13:30
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В воскресенье, около 23.00, в Буда-Кошелевском районе в результате аварии в реанимации оказался 27-летний мужчина.

В УВД Гомельского облисполкома рассказали подробности ДТП. 31-летний водитель ехал на «Жигулях» в сторону Буда-Кошелево. Однако на его пути появилась преграда... в виде лежащего на дороге человека. Водитель не успел предотвратить аварию. Результат — мужчина в реанимации в районной больнице.


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Места: Буда-Кошелево (280)

Метки: Авто (5670), Область (5840), Происшествия (12673)

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