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Большое начальство разрулило. Механизатору из «Кривска» вернули на работу и отдали именной трактор

  • 14 июня 2018, 15:29
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Галину Кожанову, трактористку из «Кривска», которую уволили из хозяйства за прогул и забрали именной трактор, восстановили на работе. Технику тоже вернули. Об этом TUT.BY сообщил супруг Галины.

«Приехали позавчера из Гомеля [заместитель губернатора по сельскому хозяйству Александр] Микалуцкий, [председатель Буда-Кошелевского райисполкома Андрей] Горбачев наш и говорят: хватит, Николаевна, поехали писать заявление. За нее — и в контору. Говорят, завтра выходи на работу, — рассказывает муж Галины Сергей Николаевич.

Мужчина признается: не все гладко складывается у Галины в коллективе — не все в хозяйстве восприняли новость о ее возвращении положительно. В семье думают, что все из-за трактора.

— Утром пришла вчера — а трактор свой узнать не может. Он же еще на гарантии, а тот [механизатор], которому его отдали, все повскрывал, все пломбы поснимал, магнитолы свои повставлял... Был конфликт. Но [заместитель губернатора по сельскому хозяйству Александр] Микалуцкий их раньше предупредил: Галю не обижать, даже ей телефон свой дал, сказал, будут обижать — сразу звони.

Напомним, в конце мая в КСУП «Кривск» Буда-Кошелевского района разразился скандал: директор хозяйства уволил одну из лучших механизаторов Галину Кожанову и забрал у женщины именной трактор, который ей вручили на последних «Дажынках» в Житковичах. Вместе с Галиной уволили и ее мужа, который также работал механизатором. На данный момент мужчина трудоустроен.

— Работаю в ДЭУ, асфальт кладем, косим. Зарплата не больше, но зато с 8 до 17 и два законных выходных, намного легче и спокойнее. Гале большое начальство говорит: может, давай и мужа назад? А я говорю: «Нет, спасибо!», — улыбается Сергей Николаевич.


TUT.BY
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Метки: Общество (30383), Область (5603)

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