Кошмар в Буда-Кошелевском районе: невменяемый 30-летний мужчина напал на прохожих с топором, есть пострадавшие (обновлено)

К счастью, первая полученная информация об убитых не подтвердилась.

ЧП произошло еще вечером в субботу 2-го июня, однако известно нам о нем стало только сейчас.

Читатели сообщили «Сильным новостям», что в тот день неизвестный мужчина вечером, около 19 часов, без причины начал нападать на прохожих с топором. По первой информации выходило, что как минимум один человек был зарублен насмерть, а прибывшие милиционеры в количестве восьми человек довольно долго не могли справиться с невменяемым преступником.

Реальность оказалась несколько иной, но тоже весьма нерадостной. Молодой человек тридцати лет, вооруженный топором, действительно напал на прохожих, и до приезда сотрудников милиции успел нанести травмы двоим.

Сейчас оба пострадавших, мужчины 1975 и 1978 г. рождения, находятся в больнице. Один из них, с черепно-мозговой травмой, в тяжелом состоянии.

Жительница Буда-Кошелево, являвшаяся, по ее словам, одноклассницей нападавшего, сообщила редакции некоторые подробности об этом парне.

По ее словам, еще в школе «учителя от него вешались» — ребенок рос в неблагополучной семье и отличался плохим поведением и агрессивностью.

ОБНОВЛЕНО!

Как стало известно «Сильным Новостям», нападавший родом из Буда-Кошелево, но поехал в деревню Бацунь. От его действий пострадали не только люди, но и имущество — окна, двери. Прохожие, которые пытались помешать происходящему и стали жертвами «бацунского дровосека». У пострадавших рубленые раны носов, щек, у одного из них перелом височной кости.

Нападавшего поместили в психиатрическую лечебницу с диагнозом острое психопатическое расстройство с подозрением на шизофрению. Был ли мужчина под воздействием наркотиков пока неизвестно.