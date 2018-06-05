У трактористки в Буда-Кошелевском районе чиновники отобрали трактор от Лукашенко

Чиновники поставили ультиматум Галине Кожаной и обязали вернуть трактор «Беларус», который на «Дожинках» ей подарил Лукашенко как лучшей трактористке.

Недавно женщину уволили из местного хозяйства за прогул. Даже несмотря на то, что она до этого написала заявление на отгул. Галине необходимо было попасть к нотариусу для оформления дома. После увольнения у женщины потребовали ключи от ее именного трактора, возвращать их Галина Кожаная не захотела. На полях работы идут полным ходом, но приступить к работе женщина не может — трактор простаивает на предприятии.

Галина рассказала, что в СПК требовали, чтобы она вернулась назад, предлагая забыть неприятный инцидент, но женщина возвращаться не намерена. По ее словам, «жизни ей в "Кривске" не дадут». Начальники отказываются перевести трактористку вместе с ее трактором в другое хозяйство, пишет «Комсомольская правда».

Основная проблема в том, что трактор числится на балансе предприятия. Поэтому руководитель управления сельского хозяйства выдвинул женщине ультиматум: либо она возвращается на работу в «Кривск», либо лишается своего трактора. Галина отказалась от такого «заманчивого» предложения и , чтобы добиться справедливости, намерена дойти хоть до Лукашенко.

Галина со слезами на глазах рассказала журналистам, что во вторник ключи все-таки отобрали, угрожая женщине судом за простой техники. Галина боится, что за руль трактора, на который она зарабатывала всю свою жизнь, посадят какого-нибудь пьяницу, который его угробит.

Первый зампред райисполкома Иван Самусенко на звонки журналистов не ответил. В приемной чиновника ответили, что он уехал. Председатель Буда-Кошелевского райисполкома тоже не смог поговорить с журналистами — его секретарь соощила, что он вел прием, проводил совещание, а потом и вовсе уехал в Гомель. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Руслан Глушко отказался разговаривать с журналистами, сославшись на то, что не знает с кем разговаривает и такие вопросы по телефоны не решают. На предложение приехать к нему в комитет и встретиться лично чиновник бросил трубку и больше ее не поднимал. В пресс-службе Минсельхозпрода журналистам ответили, что такие вопросы должны быть решены на местном уровне, не беспокоить же из-за них министра.