Буда-Кошелевский мясокомбинат попал под российские санкции

  • 30 апреля 2018, 17:43
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Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз продукции четырех белорусских мясоперерабатывающих и одного сыродельного заводов.

В «черный список» попало одно предприятие из Гомельской области — «Мясокомбинат Кошелево».

Запрет на поставку продукции в Российскую Федерацию введен с конца апреля.

Как отмечается в сообщении российского ведомства, в ходе инспекции было установлено, что в Республике Беларусь, «при откровенном попустительстве и содействии со стороны ветеринарной службы, действует система, в рамках которой предприятия, поставляющие продукцию в Россию, при производстве используют сырье предприятий, ввоз с которых в Россию временно ограничен, или сырье, не предназначенное для свободной реализации».

Также установлены факты поступления на белорусские предприятия говядины с Украины, с последующей ее отправкой в адрес российских предприятий. Таким образом, происходит легализация «санкционной» продукции, сообщает Россельхознадзор.


rynak.by
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