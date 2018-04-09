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На Пасху в Буда-Кошелевском районе на пожаре в собственном доме погибли два брата — фото, видео

  • 09 апреля 2018, 12:35
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Днем в воскресенье в деревне Кривск Буда-Кошелевского района произошла страшная трагедия: при пожаре в жилом доме погибли два брата.

В момент, когда спасатели прибыли на место происшествия, в доме было сильное задымление. На полу в горящей комнате без сознания нашли двух братьев, 35 и 36 лет. Пострадавших тут же вынесли на свежий воздух и передали в руки медиков. К сожалению, помочь мужчинам было уже не в силах врачей: они констатировали смерть обоих.

Проводится проверка. Предварительная версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе МЧС.





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Места: Буда-Кошелево (266)

Метки: ДТП и ЧП (264), Область (5338)

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