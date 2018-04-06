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Ни денег, ни курсовой. 35-летняя жительница Буда-Кошелево брала по 200 рублей за курсовую, но не писала их

  • 06 апреля 2018, 11:01
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Как стало известно по оперативной информации, возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 209 «Мошенничество» в отношении 35-летней жительницы Буда-Кошелево.

Как рассказал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, женщина — студентка одного из минских вузов — подозревается в том, что с мая по июль 2016 года взяла с четырех однокурсников (среди них один житель Речицы и один — Заспы) по 200 рублей за написание курсовых работ. Однако курсовые им или пришлось написать самим, или искать другого «поставщика», так как свои обязательства подозреваемая не выполнила. Как отметил Андрей Анатольевич, не исключено, что пострадавших по делу впоследствии выявится больше.


Марина Атаманчук, Дняпровец
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Места: Буда-Кошелево (265), Речица (1242)

Метки: Криминал (9669), Область (5319)

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