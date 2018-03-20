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Видеофакт: в Бобруйском районе пьяный водитель из Буда-Кошелево пытался скрыться от ГАИ

  • 20 марта 2018, 11:36
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Не пропустил пешехода, превысил скорость, проехал под запрещающий знак — самые популярные провинности автомобилистов. В госавтоинспекции ежедневно выявляют десятки нарушителей.

Попадаются среди них и так сказать, «ударники», которые одним махом преступают через все мыслимые правила дорожного движения. Такого лихача поймали сотрудники районного ГАИ.

У него было почти 2 промилле алкоголя в крови, но этого показалось мало. Пьяный водитель поехал за добавкой спиртного. В магазине деревни Плёсы мужчина основательно закупился и отправился дальше в свой нетрезвый вояж. Бдительный продавец магазина позвонила в Бобруйский РОВД и сообщила о пьяном визитёре, который поехал в сторону Жлобина. Инспектор Михаил Герасимов незамедлительно отправился на задержание.

Старший инспектор ОГАИ Бобруйского РОВД Алексей Гаспадынич отметил, что время погони нарушитель заехал в деревню Полянки, где колеса его восьмерки увязли в с негу.

Но как оказалось, нетрезвый лихач не намеревался сдаваться и до последнего держал оборону.

Как позже оказалось, водитель приехал из Буда-Кошелёвского района Гомельской области и даже не понимал, что находится в другом регионе. Ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль у него при себе не оказалось. На вопрос сотрудников ГАИ о мотивах своего путешествия пояснил коротко — «бес попутал».

Теперь нарушителю грозит серьезный штраф и лишение водительских прав.


Вobrlife.by
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Места: Буда-Кошелево (264), Бобруйск (211)

Метки: ДТП и ЧП (171), Авто (5074), Область (5250)

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