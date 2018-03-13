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Видеофакт: в Буда-Кошелевском районе спасатели вытащили из снега застрявший автобус с детьми

  • 13 марта 2018, 11:36
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В понедельник вечером спасатели Буда-Кошелевского района пришли на помощь застрявшему в снегу автобусу.

Как отмечается, в 17:20 на пульт дежурного поступило сообщение о застрявшем в снегу на автодороге в деревне Лозов автобуса «Радимич», в котором находилось девять человек, четверо из которых — малолетние дети.

Работниками МЧС при помощи троса автобус был извлечен из ловушки, после чего продолжил свое движение.


Naviny.by
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Места: Буда-Кошелево (263)

Метки: Авто (5045), Происшествия (11770)

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