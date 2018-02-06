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В Буда-Кошелевском районе женщина-водитель на «Мазде» врезалась в тросовое ограждение

  • 06 февраля 2018, 12:18
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ДТП произошло 5 февраля примерно в 9.40 в Буда-Кошелевском районе на трассе Минск-Гомель.

Как сообщили в областной ГАИ, женщина-водитель, управляя «Маздой 626», двигалась со стороны Жлобина в направлении Гомеля.


Предварительно установлено, что пути она не справилась с управлением, врезалась в тросовое ограждение и съехала на правую обочину. В результате аварии 46-летняя водитель автомобиля получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение Буда-Кошелевской больницы.


Всего за минувшие сутки, 5 февраля, на дорогах Гомельской области зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека получили телесные повреждения.




Арина Сухова, Гомельская правда
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