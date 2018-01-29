В Буда-Кошелевском районе сельчанин топором порубил гостя (но не до смерти)

  • 29 января 2018, 09:01
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Дело было в деревне Калинино Буда-Кошелевского района 27 января.

Как сообщили в МВД, местный житель 1990 года рождения в этот день выпивал с 52-летним жителем агрогородка Коммунар.

В какой-то момент, а именно в 21.30, веселье, видимо, достигло своего апогея и гостеприимный хозяин решил, что гостя пора убивать. Ну, а если убивать, то — топором. Именно им младший из собутыльников и решил воспользоваться.

К счастью для обоих, по каким-то причинам задуманное удалось лишь частично: гость доставлен в больницу с черепно-мозговой и переломом правой локтевой кости, а хозяин доставлен в СИЗО.


gomel.today
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