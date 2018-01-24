На Гомельщине будут судить мужчину, который на неисправном погрузчике насмерть сбил школьницу

Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении водителя, который летом прошлого года в Буда-Кошелевском районе насмерть сбил 14-летнюю школьницу.

Напомним, ДТП случилось 21 августа 2017 года, около 20.00, в поселке Широкое. 32-летний водитель погрузчика «Амкодор» ехал по улице Слободской со стороны Советской, 14-летняя девочка шла навстречу по левой обочине. В какой-то момент водитель не справился с управлением и сбил ребенка. От полученных травм девочка умерла на месте.

Установлено, что в момент совершения ДТП водитель погрузчика был трезв. Но, как пояснил старший прокурор отдела прокуратуры области Артур Морозов, трактор, которым управлял мужчина, принадлежал одному из хозяйств Буда-Кошелевского района и был с неисправной тормозной системой.