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В Буда-Кошелевском районе неизвестный водитель сбил 20-летнего парня, а потом скрылся с места происшествия

  • 20 января 2018, 13:27
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19 января около 20:30 неустановленный водитель на автомобиле темного цвета наехал на пешехода и скрылся с места происшествия. Авария случилась на 13-м километре трассы «Буда-Кошелево — Пытьковка».

Пешехода госпитализировали в районную больницу, сообщает УВД.

Теперь ГАИ ведет поиск очевидцев происшествия. Если вам что-то известно об этом ДТП, сообщите по телефонам 102, 68-44-44, 68-32-84, в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


gomel.today
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Места: Буда-Кошелево (259)

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