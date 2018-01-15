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В Буда-Кошелевском районе молоковоз врезался в дерево

  • 15 января 2018, 13:15
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Утром в воскресенье, 14 января, в Буда-Кошелевском районе в результате ДТП травмирован водитель молоковоза.

Как сообщили abw.by в ГАИ Гомельской области, примерно в 7.40 47-летний водитель, двигаясь за рулем МАЗа по 3-му км автодороги Буда-Кошелево — Пытьковка в направлении г. Буда-Кошелево, не справился с управлением, из-за чего съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на дерево.

«В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ», — сообщили в ГАИ.




abw.by
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Места: Буда-Кошелево (258)

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