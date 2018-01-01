«Это совсем не вандалы. Это коровы с местной фермы». В Буда-Кошелевском районе разворотили кладбище

В конце прошлого года на кладбище в деревне Неговка под Буда-Кошелевом устроили погром. «Могилы развернуты, венки разбросаны, ограды погнуты», — рассказывает читательница «Сильных Новостей».

Анна Райко перед новогодними праздниками отправилась на владбище, вид которого ее ошарашил. Причем, вина за беспорядок лежит не на вандалах, это «работа» коров с местной фермы.













В поисках правды Анна обратилась в сельсовет. Оказалась, что денег на забор нет, а исполняющая обязанности председателя сельсовета и вовсе ответила по телефону: : «Кладбище за нами не закреплено».





— Так где же искать ответственных? Как так можно относиться к памяти своих родных и близких? — интересует Анна.

Но этот вопрос так и остался без ответа.