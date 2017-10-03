18-летний житель Буда-Кошелево с поддельной справкой не смог получить права в ГАИ

В августе этого года молодой человек предъявил в межрайонный экзаменационный отдел ГАИ УВД облисполкома медицинскую справку, что может управлять автомобилем. Однако сотрудники Госавтоинспекции усомнились в подлинности документа: увидели, что дата выдачи и срок действия справки исправлены.

Как рассказала старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Анна Ковалева, сотрудники ГАИ вызвали следственно-оперативную группу и передали справку на экспертизу. По заключению эксперта, в документ были внесены изменения путем дорисовки даты.

В отношении 18-летнего парня возбуждено уголовное дело. За подделку документов ему грозит до двух лет ограничения свободы.

К слову, за истекший период 2017 года возбуждено 12 уголовных дел в отношении лиц прибегнувших к такому же методу, как молодой человек.