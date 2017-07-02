В Буда-Кошелево сельчанка, зараженная ВИЧ, за незащищенный половой акт осуждена на 2 года

27-летняя сельчанка соблазнила 25-летнего жителя одного из райцентров прямо в поезде, где они вместе ехали. Как расскажет она потом представителям правоохранительных органов, впечатление произвел не сам партнер, а его телефон. Дама и предложила половой акт в обмен на аппарат. Для совокупления предложила воспользоваться туалетом. Горожанин без тени сомнения согласился. У мужчины оказались средства защиты, но дама от них отказалась.

Партнер, инвалид 2-й группы по психическому заболеванию, вернулся домой без мобильного, по которому его бабушка-попечительница отслеживала передвижение своего не совсем здорового великовозрастного внучка. На вопрос, куда подевался аппарат, тот отвечал очень пространно и подозрительно, не решаясь рассказать о том, что произошло на самом деле. Старушка обратилась в милицию. Телефон без проблем отследили и вышли на новую хозяйку, а еще установили, что она является носителем ВИЧ.

Женщина заразилась два года назад от человека подобным образом, проходила по делу, возбужденному в отношении «наградившего» ее партнера свидетелем. Была предупреждена о своем дальнейшем поведении в отношениях с мужчинами, а также о том, что должна обеспечить безопасность при половых контактах, но не обеспечила. В отношении ее было возбуждено уголовное дело по статье за заведомое постановление другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека.

— Суд Буда-Кошелевского района, рассмотрев дело, признал фигурантку виновной и в качестве наказания определил ей 2 года лишения свободы в колонии общего режима, — рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич, — свою вину она не отрицала и подтвердила, как все произошло.

Что касается молодого мужчины и его близких, то им предстоят обследования и беспокойство за свое дальнейшее здоровье.