Случай отравления грибами зафиксирован в Буда-Кошелевском районе

Проливные дожди вместе с теплой погодой поспособствовали появлению грибов.

С начала сезона в области зарегистрировано два факта отравления дарами леса, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.С характерными симптомами к врачам обратилась жительница Буда-Кошелевского района. По словам 18-летней девушки накануне ела собранные сыроежки и подберезовики. Грибы сначала отварила, а потом обжарила. Пациентке оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.К слову, вместе девушкой грибную жаренку ели другие члены семьи, однако больше никто не почувствовал ухудшения самочувствия.Как отмечают врач-гигиенисты, самолечение при отравлении грибами не допустимо. При появлении первых признаков отравления (тошнота, рвота, боли в животе, расстройство кишечника) следует срочно обращаться за медицинской помощью. Чтобы избежать тяжелого отравления, следует собирать лишь известные вам грибы. Смертельно опасны бледные поганки, которые похожи на сыроежки.