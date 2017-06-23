Стройка 23-24 06:
Керамин 19 06 - 02 07:

Случай отравления грибами зафиксирован в Буда-Кошелевском районе

  1. Главная страница
  2. Новости Гомеля и области
  • 23 июня 2017, 11:45
  • 790
  • 0




Проливные дожди вместе с теплой погодой поспособствовали появлению грибов.

С начала сезона в области зарегистрировано два факта отравления дарами леса, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

С характерными симптомами к врачам обратилась жительница Буда-Кошелевского района. По словам 18-летней девушки накануне ела собранные сыроежки и подберезовики. Грибы сначала отварила, а потом обжарила. Пациентке оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

К слову, вместе девушкой грибную жаренку ели другие члены семьи, однако больше никто не почувствовал ухудшения самочувствия.

Как отмечают врач-гигиенисты, самолечение при отравлении грибами не допустимо. При появлении первых признаков отравления (тошнота, рвота, боли в животе, расстройство кишечника) следует срочно обращаться за медицинской помощью. Чтобы избежать тяжелого отравления, следует собирать лишь известные вам грибы. Смертельно опасны бледные поганки, которые похожи на сыроежки.

Гомельская правда

Места: Гомель (19530)

Метки: Общество (26684)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


ksk 23 06 - 25 06:

Самое читаемое