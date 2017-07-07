Видеофакт: агрессивная енотовидная собака напала на человека. Пострадавший три дня не может получить прививку от бешенства

Пятого июля около пяти утра на шоссе среди лесов Брагинского района мужчина повстречался с крайне агрессивной енотовидной собакой.
Судя по тому, как животное бросается на человека и абсолютно его не боится — высока вероятность того, что зверь болен бешенством. Енотовидная собака укусила незадачливого любителя живой природы и заставила спасаться бегством.
Пострадавший обратился в одну из местных поликлиник, чтобы получить прививку от опасного заболевания, но получил отказ — его перенаправили в другую поликлинику, сославшись на отсутствие специалистов. Впрочем там его тоже ждало разочарование — мужчине сделали прививку от столбняка и снова перенаправили в следующее медучреждение. В третьей по счету поликлинике ему сказали подойти только сегодня к 14:00. Мужчина уже три дня подряд не может получить прививку от опасного заболевания, поделился информацией читатель «Сильных Новостей».
На видео животное ошибочно назвали енотом, которые не водятся в Беларуси. На мужчину напала енотовидная собака — некрупный хищник из семейства псовых. Их родина — Дальний Восток, но в 30-х годах прошлого века животное акклиматизировали в Европейской части СССР, в том числе и в Беларуси, где енотовидные собаки успешно прижились.
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