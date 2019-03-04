В Брагине ищут работников за 247 рублей в месяц

В январе 2019 года заработная плата белорусов снизилась. В среднем, согласно данным Национального статистического комитета, работникам начисляли 981,6 рубля. Судя по окладам, предлагаемым в Брагинском районе Гомельской области, даже максимальные в регионе зарплаты не дотягивают до среднестатистических показателей.

В базе данных государственной службы занятости с начала текущего года работодатели опубликовали более 85 вакансий. Абсолютное большинство из них, если речь идет не о четверти и половине ставки, с зарплатами в 330 рублей.

Чуть меньше предложений — от 350 до 500 рублей. И совсем небольшое количество нанимателей из Брагина и района готовы предоставлять сотрудникам, которых ищут, заработную плату в размере от 500 рублей и выше.





В частности, 330 рублей ежемесячно предлагают трактористу, животноводу и электрогазосварщику (организация «Чемерисский»), токарю («Брагинское ПМС»), воспитателю и учителю (нанимателем выступает Брагинская средняя школа), слесарю, оператору машинного доения, трактористу, ветеринарному фельдшеру и животноводу (предприятие «Брагинка»), продавцу (Брагинское райпо).

Кроме того, организации региона на оклад в 330 рублей ищут энергетика, статистика, корреспондента, социального педагога, уборщика помещений, оператора по искусственному осеменению животных и птицы, начальника хозяйства, юриста, художника-оформителя и др.

Лидерами по наименьшим зарплатам в Брагине являются вакансии для ответственного секретаря в издании «Маяк Палесся» (329,99 рублей) и социального работника в учреждении «ТЦСОН» (247,47 рублей).





Максимальный размер зарплат в регионе предусмотрен для мастера цеха (Комаринский лесхоз предлагает 730 рублей), машиниста крана, каменщика и кровельщика по металлическим кровлям («ПМК-101 Брагинский участок», 600 рублей), главного экономиста и главного агронома (500 рублей), а также помощника руководителя организации (600 рублей). Эти должности свободны на предприятии «Чемерисский».

Кроме того, 500 рублей может зарабатывать продавец в компании «Лодид» и в компании «Евроторг» в Брагине, а ведущий специалист в компании «Белгосстрах» (региональное представительство) может рассчитывать на 498,56 рубля.





Отметим и некоторые другие вакансии в Брагине и районе, стартующие от 500 рублей. Это: мастер по ремонту технологического оборудования (600 рублей), главный ветеринарный врач и главный зоотехник (521 рубль), плотник (599), штукатур (550) и др.