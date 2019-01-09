«Никогда не знаешь, как сложится жизнь». Как парень из деревушки под Брагином стал успешным руководителем в одной из ведущих компаний мира

Геннадий Федосенко закончил физический факультет ГГУ имени Ф. Скорины и спустя несколько лет уехал в Германию. Там он защитил кандидатскую диссертацию и построил карьеру в бизнес-группе Carl Zeiss SMT — мировом лидере в области оптических технологий.

О своей работе в престижной компании, которая уже более 170 лет задает новые стандарты по всему миру, Геннадий рассказал на встрече со студентами факультета физики и информационных технологий нашего университета.









Никогда не знаешь, как сложится жизнь, нужно по максимуму брать от того, что имеешь в данный момент времени. По словам Геннадия, знания, полученные в университете, стали хорошей основой для карьерного роста:

— Это необходимые азы, которые пригодятся в любой профессии и придадут вам уверенности, — обратился он к студентам. — Не забывайте про изучение иностранного языка — это пропуск для работы в интернациональных корпорациях, поддерживайте связи со своими однокурсниками, возможно, в будущем вас ожидают интересные проекты, которые нельзя реализовать в одиночку.









Хорошей мотивацией для молодежи, по мнению Геннадия, мог бы стать его собственный пример: парень из маленькой деревушки на Брагинщине стал успешным руководителем в одной из ведущих компаний мира.

Несколько лет назад вместе с коллегами из Африки и Китая он разработал новый оптический прибор. От идеи до воплощения в жизнь прошло около года, постепенно к тройке изобретателей подтянулись другие специалисты. Сегодня работу выполняет целая команда ученых, их труд высоко оценен известными компаниями, работающими с оптическим оборудованием.









— Каждый человек может стать успешным и реализовать свои мечты, — считает Геннадий. — Для этого нужны смелость и целеустремленность. Современная наука заинтересована в талантливой молодежи, готовой рискнуть и предложить обществу свои идеи.

Поддержкой инициативных молодых ученых, которые хотели бы внести свой вклад в научно-технический прогресс, может стать проект «Женщины в науке», в котором примут участие ГГУ имени Ф. Скорины и два немецких университета. В перспективе, считает Геннадий, он может выйти на глобальный уровень, подключив к себе высшие учебные заведения Японии, Америки, Африки и других стран. Вероятно, расширится сфера его охвата, помощь в продвижении инноваций получат не только женщины, но и мужчины.

— В современном мире наука не может быть запертой в рамках одного государства, ее плоды должны стать мировым достоянием. Это возможно, когда ученые поддерживают тесные связи, обмениваются передовым опытом и участвуют в совместных разработках, — уверен Геннадий.









В успехе нового проекта он не сомневается, так как будущее — за инновациями. К тому же за плечами уже есть опыт реализации не менее полезной задумки — международная программа «Интер-Академия», в которой участвует наш вуз, и сегодня успешно развивается, объединяя достижения научной мысли нескольких стран.