На Гомельщине показали, как выглядят «письма счастья», которые присылают не занятым в экономике белорусам — фотофакт

  • 02 января 2019, 16:42
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Жителю Брагина пришло «письмо счастья» от постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Ему предложили подтвердить занятость в экономике, сообщает правозащитный сайт «Гомельская весна».

Мужчина обратился в исполком с просьбой исключить его данные из базы «не занятых в экономике», а также проверить конституционность тунеядского декрета о содействии занятости.

Так выглядит «письмо счастья». Фото с сайта gomelspring.org

Напомним, в Беларуси с 1 декабря запустили базу не занятого в экономике населения. Те, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры, с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение.

В базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включены около 500 тысяч человек.

Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется, может получить каждый житель Беларуси. Логин и пароль для доступа на портал выдадут бесплатно в службе «Одно окно».

Ранее сообщалось, что власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.

 Для этих целей разрабатывается программное обеспечение, исключающее публичное размещение персональных данных. Это позволит каждому желающему проверить, относится он к числу не занятых в экономике или нет. Тщательно продумываем вопросы защиты конфиденциальности информации, чтобы доступ к ней мог получить только сам гражданин. Писем с уведомлением рассылать не планируем. ГО «Минское городское жилищное хозяйство» разместит на извещениях об оплате ЖКУ справочную информацию об их полной стоимости, — рассказывала ранее председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.




TUT.BY
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