В Брагинском районе в частном доме едва не сгорели две женщины и двое детей — фото

  • 07 декабря 2018, 11:28
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Пожар настиг семью глубокой ночью, примерно в 3 часа, глава семейства был в отъезде.

Один из сыновей услышал звук пожарного извещателя и разбудил брата, маму и бабушку. Спасателей они встречали уже на улице. К их приезду крыша дома горела открытым пламенем.

Как сообщает Гомельское ОУ МЧС, огонь уничтожил кровлю и потолок, вся семья госпитализирована с отравлением продуктами горения.





gomel.today
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