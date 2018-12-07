В Брагинском районе в частном доме едва не сгорели две женщины и двое детей — фото

Пожар настиг семью глубокой ночью, примерно в 3 часа, глава семейства был в отъезде.

Один из сыновей услышал звук пожарного извещателя и разбудил брата, маму и бабушку. Спасателей они встречали уже на улице. К их приезду крыша дома горела открытым пламенем.

Как сообщает Гомельское ОУ МЧС, огонь уничтожил кровлю и потолок, вся семья госпитализирована с отравлением продуктами горения.



